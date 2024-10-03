В Московской области проходит конкурс «Наставничество»

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»
В рамках нового конкурса «Наставничество», организованного президентской платформой «Россия – страна возможностей», были подведены промежуточные итоги заявочной кампании. На сегодняшний день от жителей Московской области поступило 697 заявок на участие, а общее количество регистраций по всей стране уже превысило 15 000, сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».
У жителей региона еще есть возможность принять участие в проекте — регистрация продлится до 25 октября.
Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших наставников в разных сферах — производстве, образовании, социальной работе и общественной деятельности, а также в государственной и муниципальной службе. Его целью является не только укрепление института наставничества, но и создание условий для распространения успешных практик.
Участникам предлагаются два основных направления: «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». Можно зарегистрироваться в обоих направлениях, однако при этом необходимо выбрать одну из четырех номинаций в каждом:
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Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших наставников в разных сферах — производстве, образовании, социальной работе и общественной деятельности, а также в государственной и муниципальной службе. Его целью является не только укрепление института наставничества, но и создание условий для распространения успешных практик.
Участникам предлагаются два основных направления: «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». Можно зарегистрироваться в обоих направлениях, однако при этом необходимо выбрать одну из четырех номинаций в каждом:
- наставничество в производственной сфере;
- наставничество в образовательной сфере;
- наставничество в социальной сфере и общественной деятельности;
- наставничество в государственной и муниципальной службе.
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Дайана Хусинова