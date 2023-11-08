Путин поручил рассмотреть вопрос о создании упрощённого КПП на границе с Китаем

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин получил до 15 марта 2024 года продумать создание упрощённого пропускного пункта на границе с Китаем. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что рассмотрением вопроса будет заниматься правительство РФ, а также власти Забайкальского и Хабаровского краёв.
По поручению президента, будет рассмотрен вопрос создания упрощённого КПП на границе с повышенной пропускной способностью конвейерного, канатного или рельсового типа Староцурухайтуй (РФ) – Хэйшаньтоу (КНР).
Ответственным за доклад назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, а также главы вышеупомянутых регионов. Они должны проконтролировать подготовку доклада до 15 марта 2024 года.
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По поручению президента, будет рассмотрен вопрос создания упрощённого КПП на границе с повышенной пропускной способностью конвейерного, канатного или рельсового типа Староцурухайтуй (РФ) – Хэйшаньтоу (КНР).
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Анастасия Чинкова