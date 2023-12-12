Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штраф до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Размер штрафа для должностных лиц варьируется от 100 до 300 тысяч рублей. Юридические лица за аналогичные нарушения будут оштрафованы на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей.
Напомним, в России существует Единая биометрическая система, цель которой состоит в сборе персональных данных граждан и их аккумуляции в одном месте для надежной защиты.
В Госдуме прежде заявили, что необходимо уделить достаточное внимание развитию данного направления, чтобы исключить утечку информации.
Читайте также:
Минтранс решил скорректировать график внедрения биометрии на транспорте
Юрист Никитова объяснила, как отказаться от передачи биометрии в приложении банков
Предоставление биометрических данных - насколько это безопасно?
Напомним, в России существует Единая биометрическая система, цель которой состоит в сборе персональных данных граждан и их аккумуляции в одном месте для надежной защиты.
Читайте также:
Минтранс решил скорректировать график внедрения биометрии на транспорте
Юрист Никитова объяснила, как отказаться от передачи биометрии в приложении банков
Предоставление биометрических данных - насколько это безопасно?
Анастасия Крестьянова