Путин поздравил российских таможенников с профессиональным праздником

Владимир Путин и Валерий Пикалёв (Фото: сайт Кремля)
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) России Валерием Пикалёвым. Глава государства в его лице поздравил всех российских таможенников с профессиональным праздником.
Глава ФТС поблагодарил президента за поздравления. Российский лидер попросил Пикалёва рассказать ему о результатах работы ведомства, а также поинтересовался, как сами таможенники отмечают свой праздник. Тот ответил, что отмечают его работники таможни на боевом посту.
Выслушав доклад главы ФТС, Владимир Путин отметил, что работа таможни включает в себя большое количество сложных и чрезвычайно ответственных направлений. Президент добавил, что экономика России и общество рассчитывают на эффективность таможенной службы и уверены, что так и будет.
День работников таможенной службы отмечается 25 октября. В этот день в 1653 году царь Алексей Михайлович подписал указ, положивший начало единой таможенной системе на Руси.
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Выслушав доклад главы ФТС, Владимир Путин отметил, что работа таможни включает в себя большое количество сложных и чрезвычайно ответственных направлений. Президент добавил, что экономика России и общество рассчитывают на эффективность таможенной службы и уверены, что так и будет.
День работников таможенной службы отмечается 25 октября. В этот день в 1653 году царь Алексей Михайлович подписал указ, положивший начало единой таможенной системе на Руси.
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Александр Бойцов