Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин поздравил российских таможенников с профессиональным праздником

Путин поздравил российских таможенников с профессиональным праздником

25 октября 2024, 18:27
Владимир Путин и Валерий Пикалёв (Фото: сайт Кремля)

Владимир Путин и Валерий Пикалёв (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) России Валерием Пикалёвым. Глава государства в его лице поздравил всех российских таможенников с профессиональным праздником.
Глава ФТС поблагодарил президента за поздравления. Российский лидер попросил Пикалёва рассказать ему о результатах работы ведомства, а также поинтересовался, как сами таможенники отмечают свой праздник. Тот ответил, что отмечают его работники таможни на боевом посту.

Выслушав доклад главы ФТС, Владимир Путин отметил, что работа таможни включает в себя большое количество сложных и чрезвычайно ответственных направлений. Президент добавил, что экономика России и общество рассчитывают на эффективность таможенной службы и уверены, что так и будет.



День работников таможенной службы отмечается 25 октября. В этот день в 1653 году царь Алексей Михайлович подписал указ, положивший начало единой таможенной системе на Руси.

Читайте также:

«Ведомости»: Таможня России повысила пошлины на товары из США

Россия запретила ввоз готовой рыбной продукции из недружественных стран

Таможня практически полностью пресекла ввоз серых смартфонов в РФ
#экономика
#работа
#праздник
#владимир путин
#президент
#указ
#работники
#таможня
Киев отправил в Грузию координатора группы экстремистов для подготовки провокаций
25 октября 2024, 18:35

Фото: iStock/EvaL

Украина отправила в Грузию координатора одной из групп экстремистов, которые готовят провокации в южной стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
Ранее агентство писало, что Киев набирает боевиков из числа этнических грузин, проживающих на территории Украины, для организации беспорядков в Грузии.

Появилась информация, что уже набраны боевики, которые готовы к реализации поставленных украинскими спецслужбами задач. Среди них бывший боевик батальона «Азов»* Закро Авалиани 1997 года рождения. Он имеет украинское гражданство и зарегистрирован в Мариуполе.

Читайте также:

Украина собирает боевиков для организации беспорядков в Грузии

Папуашвили заявил о подготовке госпереворота в Грузии

В России заочно осуждён наёмник из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

*организация признана террористической и запрещена на территории России
#грузия
#украина
#экстремизм
#протесты
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NI: Запад практически полностью истощил свой стратегический арсенал
25 октября 2024, 18:15

Фото: istockphoto/Arseniy45

После завершения украинского конфликта Россия будет представлять серьёзную силу на мировой политической арене. Особенно на фоне того, что Запад, особенно США, довели свой стратегический арсенал до полного истощения.
Такое мнение высказал профессор гуманитарных наук Стэнфордского университета Рассел Берман в своей статье для американского журнала The National Interest. Он подчёркивает, что Россия в любом случае останется крупнейшей ядерной державой и станет только сильнее, чего нельзя сказать о её геополитических противниках.

Берман считает, что немалую роль в расстановке сил в пользу России будет играть то, что она заключила соглашения с Китаем, Ираном и КНДР. В тоже время военный потенциал партнёров и союзников США неуклонно ослабевает.

Читайте также:

Путин: Россия не пойдёт ни на какие уступки в процессе переговоров по Украине

Путин: Институты ООН и глобальные финансовые системы нуждаются в реформировании

National Interest назвал российский Т-72 лучшим танком в мире
#сша
#россия
#соглашения
#мнение
#кндр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Белик назвал слова Зеленского в адрес Гутерреша очередной истерикой
25 октября 2024, 18:00

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявления Владимира Зеленского в адрес ООН и её генсека Антониу Гутерреша, отметив, что сказано оно было из-за бессильной злобы.
«Слова Зеленского в адрес Гутерреша сказаны от бессильной злобы, очередная истерика обиженного нелегитимного персонажа, изображающего из себя воинственного борца. Значение саммита БРИКС так больно ударили по Зеленскому, сомнительное мероприятие которого, пафосно названное «саммитом мира» и проведённое летом в Швейцарии, оказалось провальным, что он опускается до подобных колкостей и никак не может принять происходящее», — прояснил в беседе с RT Белик.

Ранее Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутеррешу в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани.

Читайте также:

Зеленский отказался принять генсека ООН Гутерреша из-за саммита БРИКС

Зеленский обиделся на ООН и нахамил Гутерришу: как прошёл саммит БРИКС в Казани, заявления Путина

Лукашенко: Провал Украины будет означать крах всего коллективного Запада
#саммит
#оон
#владимир зеленский
#киев
#россия
#украина
#политика
#брикс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оппозиция в Южной Корее осудила депутатов за призывы наносить удары по России
25 октября 2024, 17:52

Фото: istockphoto/HStocks

Представители южнокорейской оппозиции подвергли резкой критике призывы депутатов парламента от правящей партии к координации действий с ВСУ для нанесения ракетных ударов по территории России.
Ранее в Сеуле забили тревогу о якобы находящихся в России военных из КНДР, которые затем будут отправлены в зону конфликта на Украине, напоминает информационное агентство «Рёнхап». При этом Пхеньян опроверг данную информацию, а в Москве выразили удивление по поводу небывалого ажиотажа в Южной Корее по этому поводу.

Агентство приводит слова лидера Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мёна, который напомнил, что правительство не смогло сохранить жизнь молодого морского пехотинца, погибшего в прошлом году при ликвидации последствий наводнений, а также предотвратить трагедию на Итхэвоне, где во время давки на Хэллоуин в 2022 году погибли 159 человек.

«И эти власти пытаются перенести происходящую за тридевять земель войну на Корейский полуостров? Придите в себя!», — цитирует издание политика.

Ли Чжэ Мён призвал правительство и правящую партию «Гражданская сила» принести извинения за то, что они не пытаются снизить озабоченность граждан в условиях непростой ситуации с национальной безопасностью, а напротив провоцируют кризис.

Читайте также

Bloomberg пишет об отправке второй группы войск КНДР в Россию

Южная Корея может начать оружейные поставки Украине

МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за слухов о присутствии войск КНДР на СВО
#политика
#правительство
#жизнь
#человек
#кризис
#кндр
#южная корея
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минюст внёс в реестр иноагентов интернет-портал ASTRA*
25 октября 2024, 17:27

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Министерство юстиции Российской Федерации пополнило список изданий-иностранных агентов. Теперь в этом перечне находится интернет-портал ASTRA*.
Изменения в список иноагентов вносятся Минюстом именно по пятницам. Как раз сегодня, 25 октября, на официальном сайте ведомства появилась информация, что таковым признано указанное электронное средство массовой информации. Поясняется, что портал распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также ложные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых сил РФ.

Кроме портала ASTRA*, реестр иноагентов сегодня пополнили ЛГБТ**-активист и экс-глава молодежного отделения партии «Яблоко» Николай Кавказский*, литературовед Олег Лекманов*, блогер Антон Хардин* и активист сепаратистского толка Артем Медведев*.

Читайте также:

Стали известны детали признания Понасенкова* иноагентом

Экс-телеведущая программы «Вести» обжаловала в суде статус иноагента

Основательницу сети кафе «АндерСон» Татулову* признали иноагентом

* Признан иноагентом в РФ
** Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
#изменения
#портал
#блогер
#информация
#лгбт
#медведев
#рф
#иноагенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский отказался принять генсека ООН Гутерреша из-за саммита БРИКС
25 октября 2024, 16:14

Президент Украины Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутеррешу в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает агентство France Presse, ссылаясь на неназванный высокопоставленный украинский источник.
Отмечается, что после Казани генсек организации планировал посетить Украину, однако Зеленский отказался утверждать этот визит.

Источник также указал на то, что своими действиями Гутерреш якобы оскорбил международное право.

Напомним, что саммит стран БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. Генсек НАТО Антониу Гутерреш принял в нём участие и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это была первая поездка главы объединения в РФ с 2022 года.

Из-за этого Зеленский 24 октября, в День Организации Объединённых Наций, нахамил Гутеррешу, обвинив его в визите в Россию.

Читайте также:

Зеленский нахамил в адрес ООН после визита Гутерреша в Казань

Зеленский обиделся на ООН и нахамил Гутерришу: как прошел саммит БРИКС в Казани, заявления Путина

Гутерреш встретился с Путиным в закрытом формате несмотря на критику Киева
#владимир зеленский
#украина
#оон
#саммит
#брикс
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин подписал указ о включении Жоги в состав Совбеза РФ
25 октября 2024, 15:35

Владимир Путин и Артём Жога (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин включил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артёма Жогу в состав Совбеза РФ. Соответствующий указ, подписанный главой государства, представлен на портале правовых актов.
Документом вносятся изменения в список членов Совета безопасности России. Данным документо в его состав вошёл полномочный представитель президента Артём Жога.

Уточнил, что полпреды президента во всех федеральных округах страны входят в состав Совбеза. Предшественником Жоги на этом посту был сенатор Владимир Якушев, которого исключили из совета 30 сентября.

Полпредом Путина на Урале Жога стал 2 октября. Он является ветераном СВО на Украине, а также выпускником программы кадрового резерва «Время героев».

Читайте также:

Путин назначил Героя ДНР представителем президента в Уральском округе

Путин обновил состав Совбеза РФ

Как работает Совет безопасности РФ и чем будет заниматься Шойгу на посту секретаря Совбеза
#владимир путин
#совбез
#изменения
#днр
#сво
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аббас назвал замечательной встречу с Путиным во время саммита БРИКС
25 октября 2024, 15:19

Махмуд Аббас (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Палестинский президент Махмуд Аббас отметил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита БРИКС в Казани прошла замечательно.
«Встреча с Путиным была замечательной! Самое важное, что Россия поддерживает палестинский народ в решении вопроса о двух государствах и создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — прокомментировал в беседе с RT Аббас.

До этого министр иностранных дел Индонезии Сугионо, принявший участие в форуме «БРИКС плюс» в Казани, заявил о желании страны присоединиться к БРИКС. По его словам, такой шаг государства покажет, что оно укрепляет позиции в качестве моста между развитыми и развивающимися странами для усиления продовольственной безопасности, устойчивости в энергетике и сокращению бедности на Глобальном Юге.

«Присоединение Индонезии к БРИКС служит проявлением свободной внешней политики», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова министра.

Ранее политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявлял, что саммит БРИКС, прошедший в Казани, является дипломатической победой президента России Владимира Путина над западной концепцией изоляции нашей страны.

Читайте также:

Зеленский обиделся на ООН и нахамил Гутерришу: как прошел саммит БРИКС в Казани, заявления Путина

Глава Евросовета Мишель после саммита БРИКС призвал ЕС к уважению других стран

Политолог Мирзаян назвал саммит БРИКС дипломатической победой Путина
#россия
#страны
#министр
#саммит
#встреча
#оон
#новости
#ес
#рф
#брикс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США начали оправдываться, осознав провал антироссийских санкций
Politico: США оправдываются, что санкции не направлены на обвал экономики РФ
25 октября 2024, 14:37

Фото: iStock/donfiore

США на фоне провала антироссийских санкций начали оправдываться, что они якобы никогда не были направлены на обвал экономики России. Об этом заявляет газета Politico.
При этом напомним, что российские власти, экономисты и аналитики не раз заявляли, что после введения санкций экономика страны не только не обрушилась, но, наоборот, продолжила стремительно расти. Это указывает на то, что санкции не имеют того эффекта, которого ждут от них западные государства.

Неназванный высокопоставленный чиновник из администрации США заявил, что введение санкций никогда не было нацелено на обвал российской экономики. Однако вспомним, что в 2022 году американский президент Джо Байден заявлял, что всего один год действия санкций против России сведёт на нет достижения российской экономики за последние 15 лет.

По словам источника газеты, единственной целью антироссийских санкций является предотвращение приобретения Москвой вооружения и средств, которые могут применяться во время конфликта на Украине.

Читайте также:

В США заявили о новом пакете санкций против России

Путин предупредил об угрозе мирового кризиса из-за долгов и санкций

Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на своей территории
#сша
#россия
#санкции
#экономика
#страны
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников