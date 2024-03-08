«Ведомости»: Таможня России повысила пошлины на товары из США

Фото: РИА Новости/ : Евгений Епанчинцев
Российские таможенники массово проверяют происхождение ряда товаров в поисках американских, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. В случае нахождения таковых таможня к этим товарам применяет пошлины в размере от 25% до 40%, при том что ставка единого таможенного тарифа в среднем составляет 3–5%.
Издание выделяет строительную технику, оборудование и рабочие инструменты.
Авторы статьи напоминают, что размер ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются США, установлен постановлением правительства от 2018 года в ответ на заградительные пошлины на импорт российских стали и алюминия.
По данным газеты, такие таможенные проверки стали массовыми с февраля. Партнер Б1 Вильгельмина Шавшина полагает, что эти действия связаны с решением Совета Евразийской экономической комиссии, которое вступило в силу 8 февраля. Тогда, в частности, было введено понятие «ответные меры».
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Авторы статьи напоминают, что размер ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются США, установлен постановлением правительства от 2018 года в ответ на заградительные пошлины на импорт российских стали и алюминия.
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Ювелина Бернст