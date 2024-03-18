Путин прибыл на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин посетил праздничный концерт на Красной площади, посвященный воссоединению Крыма с Россией.
Он также отметил, что путь новых регионов на Родину оказался тяжёлым и трагичным, однако он был пройден. Владимир Путин вместе с артистами и тысячей россиян, которые собрались на площади, исполнил гимн России.
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