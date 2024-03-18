После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов

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Опубликованы окончательные результаты подсчёта голосов на выборах президента Российской Федерации. За действующего главу государства проголосовали 87,28% избирателей.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что окончательные уточнённые данные подсчёта голосов будут готовы 21 марта. По её словам, нынешние выборы стали самыми массовыми в современной истории России. Явка граждан на избирательные участки составила рекордные 77,44%. Свой выбор сделали свыше 87,1 миллиона россиян.
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