Путин прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ

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Президент России Владимир Путин прилетел в Минск. В столице Белоруссии он примет участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В повестке встречи глав государств будут вопросы взаимодействия участников ОДКБ, в том числе в том, что касается совершенствования систем коллективной безопасности, а также международные проблемы.
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Александр Бойцов