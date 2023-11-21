Путин: Россия обсудит в БРИКС палестино-израильский конфликт

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Россия поднимет вопрос урегулирования конфликта в секторе Газа во время своего председательства в БРИКС в 2024 году, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на внеочередной встрече союза, которую провели по видеосвязи.
«Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты в том числе по видеосвязи по данной проблематике», - прокомментировал ситуацию российский лидер.
Ранее глава РФ также заявил, что необходимо крайне серьезно следить за тем, чтобы конфликт в секторе Газа не пришёл к географическому расширению. Он также призвал обеспечить в Газе гуманитарные паузы, во время которых из зоны бедствия будут эвакуированы все заложники.
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