Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда

Александра Пахмутова (Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев)
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой. Таким образом глава государства отметил её заслуги в развитии музыкального искусства.
Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов. В документе, помимо вклада в развитие отечественного искусства, отмечается многогранная общественная деятельность Пахмутовой и её многолетняя творческая деятельность. На её музыке выросло не одно поколение советских и российских людей.
Сегодня, 9 ноября, композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова отмечает своё 95-летие. Её песни «Нежность», «До свиданья, Москва», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Старый клён», «Трус не играет в хоккей» и многие другие известны, узнаваемы, любимы и практически стали народными. Кроме песенного творчества, Пахмутова создавала симфонические произведения, кантаты для хора и оркестра, писала музыку к кинофильмам.
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