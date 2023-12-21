Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с Россией

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ Запада от сотрудничества с Россией - это их собственное дело. Об этом Путин сообщил во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Глава МИД подчеркнул, что Россия открыто говорит об этом с союзниками.
Читайте также:
Лавров: Россия не хотела ссориться с Западом, но он пытается разрушить ее связи
Путин прокомментировал слова Байдена про желание подавить его
Аксенов заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней
Екатерина Коршунова