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Аксенов заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней

Глава Крыма Аксенов: военный конфликт на Украине можно завершить за пять дней
21 декабря 2023, 15:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военный конфликт на Украине можно завершить за пять дней, если западные страны прекратят военную помощь. Об этом Аксенов сообщил в эфире телеканала «Крым 24».

По словам Аксенова, у украинской армии отсутствует всякая перспектива. Он отметил, что основной аспект заключается лишь в том, когда западные страны завершат украинское финансирование.

Напомним, Международный валютный фонд разработал негативный сценарий развития конфликта на Украине, по которому боевые действия продлятся до конца 2025 года, что приведет к падению ВВП страны на пять процентов в 2024 году и сохранению показателя неизменном в следующем году. В этом году Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины на 4,5 процента.

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Politico: Глава СБУ Малюк пригрозил ударить Россию «иглой в сердце»
21 декабря 2023, 14:45

Фото: istockphoto/vadimrysev

Украине необходимо усилить диверсионные операции и перенести их вглубь территории России. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.
В интервью изданию Politico он сообщил, что его ведомство готовит россиянам неприятные сюрпризы в Новом году. Какой-т конкретики Малюк избежал, пояснив, что не следует преждевременно раскрывать свои планы, так как они должны оказаться настоящим шоком для противника.

Он, впрочем, уточнил, что хотел бы перенести действие операций СБУ поближе к Кремлю. Однако дол понять, что основными объектами интереса спецслужбы будут материально-технические и военные объекты на бывших украинских территориях, освобождённых войсками РФ. Он заявил, что СБУ наносит выверенные точечные удары, сравнив их с ударами «иглой в сердце».

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Умеров заявил о намерении мобилизовать покинувших Украину мужчин
21 декабря 2023, 14:41

Фото: iStock/Michele Ursi

Справедливо будет мобилизовать мужчин, покинувших территорию Украины, об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров в интервью для Bild.
«Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направим им приглашение», - прокомментировал ситуацию Умеров.

Министр обороны заявил, что приглашение посетить украинский военкомат должны получить все мужчины от 25 до 60 лет, проживающие за границей. При этом, тем, кто откажется явиться по приглашению, Умеров пригрозил санкциями.

По его словам, в настоящий момент на Украине ведутся обсуждения касаемо судьбы тех мужчин, которые так и не посетят пункты призыва добровольно.

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В Минобороны Украины заявили о планах вернуть Крым в 2024 году
Умеров: Украина может вернуть Крым в 2024 году
21 декабря 2023, 14:36

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Министр обороны Украины Рустам Умеров заявил, что в 2024 году Украина вернет Крым в свой состав. Об этом передает Bild.
«Я уверен на 100%. Это наша стратегическая цель», - сказал Умеров в интервью немецким СМИ.
Подобное заявление уже делал глава ГУМ Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он обещал, что летом 2023 года ВСУ войдут в Крым.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что замыслом противника при контрнаступлении предусматривалось к исходу 15 суток блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом. Однако украинское контрнаступление полностью провалилось, а ВСУ не смогли достичь результатов.

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«Был Антон, а стал Тоня»: Украинец поменял пол, чтобы сбежать из страны
Украинец получил документы о смене пола, чтобы сбежать из страны
21 декабря 2023, 14:15

Фото: iStock/alexytrener

Украинский мужчина подделал документы о смене пола для того, чтобы ему разрешили выехать за границу, так он сбежал от мобилизации на родине. Об этом сообщил начальник отдела Госпогранслужбы Игорь Матвейчук.
«Мужчина призывного возраста утверждал и затем официально получил в органах ЗАГС справку, изменившую пол на женский. Был Антон, а стал Тоня», - рассказал Матвейчук.

Он уточнил, что в реальности мужчина пол не менял, смене подверглись только документы.

По словам Матвейчука, ежемесячно порядка шести тысяч украинцев призывного возраста получают разрешения на выезд из страны. Для этого они используют различные схемы.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что покинувших страну мужчин, годных к военной службе, в 2024 году попросят явиться в призывные пункты. При этом Умеров намекнул, что к тем, кто откажется, будут применены некие санкции.

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При обстреле ВСУ Брянской области ранен мужчина
Богомаз: мужчина получил ранение при обстреле ВСУ брянского села Сопычи
21 декабря 2023, 14:00

Фото: iStock/maxim4e4ek

Один мирный житель пострадал при обстреле украинскими боевиками села Сопычи в Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли село Сопычи Погарского района. Ранения получил мирный житель. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Также, в результате украинской атаки повреждено производственное помещение. На месте происшествия работают все оперативные службы региона, заключил губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале написал, что украинские военные за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам региона 27 боеприпасов, также было совершено несколько атак беспилотниками.

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Раскрыта основная задача ВС РФ на 2023 год
Герасимов: основной целью ВС РФ в 2023 году стало отражение наступления ВСУ
21 декабря 2023, 13:47

Фото: сайт Кремля

Основной задачей российской армии в 2023 году стало отражение контрнаступления ВСУ. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами», - заявил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Он пояснил, что в планах Украины было за 15 суток контрнаступления заблокировать Мелитополь, а после продолжить наступательные действия с выходом к побережью Азовского моря, Мариуполю и дойти до границы с Крымом.

К началу контрнаступления, которое началось 4 июня, ВСУ сосредоточили на запорожском направлении до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин, и них половина – западного производства.

Таким образом, противник, понеся огромные потери, не смог преодолеть даже тактическую зону российской обороны и провалил контрнаступление, заключил Герасимов.

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Террористические атаки ВСУ погубили 4700 мирных жителей ДНР с начала СВО
Герасимов: террористические атаки ВСУ погубили 4700 жителей ДНР с начала СВО
21 декабря 2023, 13:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что только на территории ДНР с февраля 2022 года из-за террористических атак ВСУ погибли более 4,7 тысячи мирных жителей. Об этом Герасимов сообщил на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.
По его словам, из общего числа погибших, есть 140 детей. Порядка пяти тысяч человек были ранены.

Герасимов отметил, что разрушения и повреждения получили более шестнадцати тысяч жилых домов и почти три с половиной тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в особенности около семисот образовательных и свыше двухсот медицинских учреждений. Он также добавил, что для киевского режима в порядке вещей остаются покушения на журналистов и парламентариев.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины. С 1 января следующего года на получившего увечье ребенка будут выплачивать 100 тысяч рублей.

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ВС РФ стремительно расширяют контроль в зоне СВО, наступая на ВСУ
Герасимов: ВС РФ расширяют контроль зоны СВО, ВСУ не могут идти вперед
21 декабря 2023, 13:33

Фото: сайт Кремля

Российская армия уверенно расширяет зоны контроля при проведении спецоперации. Об этом рассказал начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов выступил на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году.

«Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед», — рассказал Герасимов.

По его словам, российские военные мужественно и решительно выполняют поставленные боевые задачи.

Герасимов также заявил, что за полгода ВСУ потеряли порядка 160 тысяч человек. Кроме потерь живой силы за тот же период времени ВС Украины лишились 3 тысячи бронемашин, среди которых 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета. Таким образом, Герасимов сделал вывод, что украинское контрнаступление провалилось.

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#сво
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Генштаб ВС России раскрыл потери ВСУ за полгода
Герасимов: за полгода ВСУ потеряли 160 тысяч человек и три тысячи бронемашин
21 декабря 2023, 13:01

Фото: istock / Olena_Z

За полгода ВСУ потеряли порядка 160 тысяч человек. С таким заявлением выступил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, его слова приводит телеграм-канал Министерства обороны РФ.

Кроме потерь живой силы за тот же период времени ВС Украины лишились 3 тысячи бронемашин, среди которых 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета.

«Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», — объяснил Герасимов.
До этого Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил с начала СВО украинская армия потеряла не меньше 383 тысяч военнослужащих. По данным Шойгу, ВСУ потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета.

Герасимов также сообщил, что Киев планировал за 15 суток блокировать Мелитополь в рамках контрнаступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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