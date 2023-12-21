Аксенов заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военный конфликт на Украине можно завершить за пять дней, если западные страны прекратят военную помощь. Об этом Аксенов сообщил в эфире телеканала «Крым 24».
Напомним, Международный валютный фонд разработал негативный сценарий развития конфликта на Украине, по которому боевые действия продлятся до конца 2025 года, что приведет к падению ВВП страны на пять процентов в 2024 году и сохранению показателя неизменном в следующем году. В этом году Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины на 4,5 процента.
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