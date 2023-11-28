Путин заявил, что Россия стала сильнее

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе Всемирного русского народного Собора заявил, что Россия стала намного сильнее.
По словам главы государства, усилению страны послужило возвращение исторических регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, заметно обращение россиян к истинным ценностям и активный уход от того, что было привнесено в Россию извне.
Путин отметил, что именно такое сплочённое российское общество готово к решению масштабных задач, требующих «соборной работы».
Ранее в ходе заседания президент заявил, что Россия не потерпит вмешивание других государств в её внутренние дела, поэтому попытки Запада расчленить страну заведомо провальны.
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Кроме того, заметно обращение россиян к истинным ценностям и активный уход от того, что было привнесено в Россию извне.
Ранее в ходе заседания президент заявил, что Россия не потерпит вмешивание других государств в её внутренние дела, поэтому попытки Запада расчленить страну заведомо провальны.
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Анастасия Чинкова