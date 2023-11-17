Путин раскрыл планы по выходу из ООН и ЮНЕСКО

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума оценил идею выхода из ЮНЕСКО и ООН.
По его словам, выход из ЮНЕСКО нецелесообразен, поскольку в рамках этой организации Россия реализует важные проекты. К тому же, это прекрасная площадка для общения на важные темы и работы.
Говоря про ООН, Путин отметил, что Россия является одним из основателей этой организации, поэтому идея покинуть эту международную организацию – «ерунда».
Также российский президент подчеркнул, что любые международные организации, в том числе ЮНЕСКО и ООН, должны подстраиваться под происходящие в мире события и перемены.
Читайте также:
Путин заявил, что ему и в голову не мог прийти конфликт с Украиной
Путин раскрыл, будет ли закрыто окно в Европу
Путин рассказал, в чём причина нынешней напряженности в мире
Говоря про ООН, Путин отметил, что Россия является одним из основателей этой организации, поэтому идея покинуть эту международную организацию – «ерунда».
Читайте также:
Путин заявил, что ему и в голову не мог прийти конфликт с Украиной
Путин раскрыл, будет ли закрыто окно в Европу
Путин рассказал, в чём причина нынешней напряженности в мире
Анастасия Чинкова