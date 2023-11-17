Путин раскрыл, будет ли закрыто окно в Европу

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу. Об этом он сообщил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.
По словам российского президента, у России нет конфликта с Европой, просто сейчас настали непростые времена.
Путин подчеркнул, что европейское общество начинает постепенно осознавать происходящие события, поэтому время всё расставит по своим местам.
Ранее Путин в ходе форума заявил, что лжецы пытаются фальсифицировать мировую историю путём фабрикации фальшивок в кино, литературе и публицистике.
Также глава государства рассказал о поддержке сферы культуры со стороны властей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Путин подчеркнул, что европейское общество начинает постепенно осознавать происходящие события, поэтому время всё расставит по своим местам.
Также глава государства рассказал о поддержке сферы культуры со стороны властей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова