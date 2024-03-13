Путин: Создание Россией ракеты «Авангард» обнулило вложения США в систему ПРО

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Создание и усовершенствование российскими специалистами ракетного комплекса «Авангард» обнулило многомиллионные вложения США в систему противоракетной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин
В интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости российский лидер отметил, что с 2018 года, когда впервые был представлен «Авангард», система была значительно модифицирована и усовершенствована. Эта ракета нанесла Вашингтону тяжёлый экономический удар, добавил президент.
Глава государства предложил подсчитать, сколько стоило американцам создание их системы противоракетной обороны (ПРО) и сравнить со стоимостью межконтинентальной ракеты «Авангард».
Гиперзвуковой боевой ракетный блок «Авангард» способен совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. При движении к цели он совершает так называемое глубокое маневрирование амплитудой в несколько тысяч километров — как в боковой плоскости, так и по высоте. Это делает ракету практически неуязвимой для любых систем противоракетной обороны. Это и имел ввиду президент, говоря об «обнулении» вложений США в ПРО.
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Глава государства предложил подсчитать, сколько стоило американцам создание их системы противоракетной обороны (ПРО) и сравнить со стоимостью межконтинентальной ракеты «Авангард».
«Это просто несопоставимые величины. Мы по сути обнулили все усилия и вложения американцев в создание их системы ПРО», — сказал Владимир Путин.
Гиперзвуковой боевой ракетный блок «Авангард» способен совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. При движении к цели он совершает так называемое глубокое маневрирование амплитудой в несколько тысяч километров — как в боковой плоскости, так и по высоте. Это делает ракету практически неуязвимой для любых систем противоракетной обороны. Это и имел ввиду президент, говоря об «обнулении» вложений США в ПРО.
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Александр Бойцов