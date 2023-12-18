Запад призвали внимательно отнестись к перевооружению российских военных на «Авангард»

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Западным странам стоит внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард». Об этом пишет Mirror.
В материале статьи указано, что «Авангард» достигает цели со скоростью, превышающая в 27 раз превышает скорость звука. Автор также называет данный комплекс единственным оружием в мире такого рода.
«Комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли прежде чем поразить множество целей менее чем за 30 минут», — пишет автор материала.
До этого Минобороны заявило об ударе по опорному пункту ВСУ экипажами Су-34. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак