Путин: СВО показала прочность фундамента российского общества

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Специальная военная операция показала, что у российского общества прочный и основательный фундамент, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе.
«То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооружённой борьбы, и что в этой связи начало в обществе происходить, историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас имеется достаточно прочный и основательный», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Владимир Путин.
По словам главы РФ, так называемая пена, которая присутствует в любом обществе, начала смываться. При этом, он подчеркнул, что в этом направлении необходимо работать ещё усерднее.
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