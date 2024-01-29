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Путина зарегистрировали кандидатом на выборах президента

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах
29 января 2024, 12:08
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Владимира Путина на президентские выборы России, который должны состоятся в марте. Об этом информирует ТАСС.

В комиссии уточнили, что из всех подписей, поданных в поддержку кандидатуры Путина только доли процента оказались недействительными.

«Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных недействительными, составляет 314 тысяч 909 подписей, что является достаточным для регистрации кандидата», — передает издание текст материалов ЦИК.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

Ранее стало известно о темах будущих переговоров Путина и Эрдогана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#комиссия
#владимир путин
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Андрей Воробьёв рассказал о кадровых изменениях в правительстве
29 января 2024, 12:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил рассмотреть Мособлдуму вопрос о назначении Евгения Акимовича Хромушина на должность министра энергетики и вице губернатора.
«Мы сейчас приступаем к трансформации и модернизации тепловой энергии и электроэнергии. Эта работа потребует привлечения новых членов команды, которые должны за этот отопительный сезон сделать полностью анализ тепловой системы снабжения и выявить все риски. Я знаю, что главы и руководители теплосетей тоже участвуют в этом анализе. Мы должны четко понимать, что в первую очередь необходимо будет предпринять в части концессии, ремонта и модернизации тепловой энергии», — отметил Андрей Воробьёв.

Кроме этого, он рассказал, что Александр Юрьевич Самарин займет пост советника губернатора Московской области. Для оперативной работы и особого внимания в муниципалитетах, которые происходили аварии на теплосетях.

Стоит отметить, что в ходе совместной работы будут реализованы оперативные мероприятия для обеспечения стабильно теплоснабжения в городских округах.

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Хуситы сообщили о ракетной атаке на американский корабль
29 января 2024, 11:24

Фото: istockphoto/bpawesome

Йеменские шиитские ополченцы-хуситы сообщили о ракетной атаке на корабль Военно-морских сил (ВМС) США Lewis B. Puller в Аденском заливе.
Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

«В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны с помощью Всевышнего военно-морские силы Йемена вчера вечером запустили подходящую ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller, плывущему в Аденском заливе», —заявил представитель хуситов.
По данным Сариа, в среди задач судна было снабжение американских сил, которые участвовали в ударах по Йемену.

Ранее сообщалось, что трое американских военных погибли при атаке беспилотника на военную базу США в Иордании. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США. Также отмечается, что как минимум 25 солдат получили ранения. Согласно данным командования американской армии, база расположена недалеко от границы с Сирией.

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#ракета
#ракетный удар
#хуситы
#сша
#новости
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Стало известно о темах будущих переговоров Путина и Эрдогана
РИА Новости: Путин и Эрдоган на переговорах обсудят Украину и зерновую сделку
29 января 2024, 10:00

Фото: istock / george tsartsianidis

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить Украину и зерновую сделку. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре.

«Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента [Эрдогана - прим.ред.] в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс», — заявил собеседник агентства.
Он также напомнил, что сейчас черноморская зерновая инициатива приостановлена и не выполняет свои функции. Глава Турции намерен обсудить с Путиным возможности возобновить соглашение. Помимо этого, руководители государств также могут обсудить региональную повестку и двусторонние вопросы.

Ранее стало известно, что среди напавших на церковь в Стамбуле есть граждане России и Таджикистана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Байден столкнулся с требованиями жесткого ответа на удар по американским военным
Bloomberg: Байден столкнулся с требованиями ответа после удара по базе США
29 января 2024, 09:22

Фото: istock / rarrarorro

Президент Соединенных Штатов Джо Байден столкнулся с требованиями жесткого ответа после атаки американское военной базы в Иордании. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимного высокопоставленного чиновника.

Авторы материала пишут, что из-за действий администрации президента страны по предотвращению эскалации конфликта чиновники и конгрессмены выражают недовольство. По данным собеседника агентства, атака военной базы США, очевидно, спровоцирует более жесткую реакцию, чем предпринятые до этого меры после начала конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС.

Член комитета Сената Штатов по вооруженным силам Роджер Уикер заявил, что реакции администрации президента только вызвала новые удары.

«Пришло время действовать быстро и решительно, чтобы это увидел весь мир», — заявил Уикер.
Ранне в США сообщили, каким образом Вашингтон ответит на гибель своих военных в Иордании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Греции возмутились опустошающими склады армии украинскими фурами
Греческий Депутат Велопулос: украинские фуры опустошают склады греческой армии
29 января 2024, 08:24

Фото: istock / maksicfoto

Лидер оппозиционной фракции «Эллиники Лиси» в парламенте Греции Кириакос Велопулос высказался о намерениях властей отправить Киеву снаряды, указав, что грузовики уже выдвинулись с армейских баз в деревне Кехрие.

«Дело становится масштабнее и опаснее, если все это правда! Грузовики с украинскими номерами «опустошают» склады боеприпасов в Кехрие?» — выразил возмущение политик.
Как утверждает депутат, чтобы вывезти припасы, за день приезжают более 17 большегрузных фур.

«Если все это правда, то это измена!» – заявил Велопулос.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от греческого премьера Кириакоса Мицотакиса очередных поставок вооружения для Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#боеприпасы
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В Венгрии резко ответили на угрозы Евросоюза из-за Украины
Министр по делам ЕС Бока: Будапешт не поддастся на шантаж ЕС по вопросу Украины
29 января 2024, 07:46

Фото: istock / rarrarorro

Венгрия не будет поддаваться на шантаж Евросоюза, которые желает склонить Будапешт к одобрению оказания дополнительной финансовой помощи Украине. Об этом написал Янош Бока, министр по делам Евросоюза в Facebook*.

«Венгрия не поддастся на шантаж! По сообщениям прессы, в документе <…> утверждается, что если на саммите ЕС 1 февраля не будет принято решение о финансировании Украины, то государства-члены публично заявят, что не могут представить, что Венгрия когда-нибудь получит причитающиеся ей средства из-за неконструктивного поведения премьер-министра», – сообщил политик.
Бока подчеркнул, что такие сведенья снова подтверждают то, что Европейский союз использует доступ к своим фондам в политических целях, и между доступа к ним и помощью Киеву нет ничего общего. По словам министра, Будапешт продолжит принимать участие в переговорах, но на шантаж реагировать не будет.

Ранее британская газета FT сообщала, что из-за отказа Венгрии помогать Киеву ЕС может подорвать её экономику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Раде заметили предпосылки готовности Украины к переговорам с Россией
Депутат Рады Дубинский заметил предпосылки готовности Киева к диалогу с Россией
29 января 2024, 07:29

Фото: istock / 3dmitry

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который подозревается в государственной измене и находится в киевском СИЗО, заявил, что количество условий, необходимых для начала обсуждения завершения конфликта на Украине, увеличивается. Его слова опубликованы в его Телеграм-канале с помощью адвокатов.

По мнению политик, устойчивая позиция президента Украины Владимира Зеленского по диалогу с Москвой можно объяснить завершением срока его полномочий. По этой причине безапелляционные заявления остаются только «политическим лозунгом».

Он отметил, что история главы фракции «Слуга народа» в Раде Давида Арахамии про 17 депутатов, которые намерены сложить мандат является историей про страх, а не про невостребованность.

«Если я правильно считываю знаки, то создается все больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения войны», — подчеркнул он.
Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввел запрет на них.

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#депутат
#украина
#переговоры
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В Госдуме предложили разместить ядерное оружие около США
Депутат Журавлёв предложил разместить российское ядерное оружие рядом с США
29 января 2024, 06:47

Фото: Telegram-канал Алексея Журавлёва

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в своём Telegram-канале призвал разместить российское ядерное оружие вблизи США — например, на Кубе или в Никарагуа.
«У Великобритании, которая входит в НАТО, есть и собственный ядерный потенциал, а американские атомные авиабомбы есть на военных базах в семи европейских государствах <...> Что касается наших ракет поближе к Соединённым Штатам, то я, к примеру, давно уже выступаю за то, чтобы пусковыми установками снабдить дружественные нам Кубу, Венесуэлу и Никарагуа», — написал член партии ЛДПР.

По его словам, дополнительное размещение российских ракет все равно никак не изменит сложившегося военно-политического расклада.

Заявление Журавлёва стало ответом на сообщение британского издания The Telegraph о том, что США разместят ядерное оружие в Великобритании, чтобы противостоять угрозе со стороны России. Боеголовки будут размещены на базе RAF Lakenheath в графстве Суффолк впервые за последние 15 лет, поскольку Москва предупреждает об «эскалации».

Пентагон уже сообщил о подготовке жилых корпусов для американских военных, оборудовании взлётно-посадочных полос для двух эскадрилий F-35, способных нести B61-12, и соответствующей инфраструктуры. Строительство на территории английского военного аэродрома, по данным газеты, начнётся в июне нынешнего года. В американском военном ведомстве не подтвердили, но и не опровергли информацию британского СМИ.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что враги России «рискуют нарваться» на ответные действия со стороны России, согласно пункту «г» статьи 19 ядерной доктрины. Таким образом, РФ может использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против страны, когда под угрозу поставлено само существование государства. По словам Медведева, это не право на самооборону, а прямое основание для использования ядерного оружия против угрожающего государства

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#россия
#сша
#ядерное оружие
#госдума
#депутаты
#великобритания
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В США рассказали, чем Вашингтон ответит на гибель своих солдат в Иордании
Экс-подполковник Расмуссен: США ответят массированным ударом на атаку в Иордании
29 января 2024, 06:27

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Американское командование вполне может ответить массированным ударом на гибель военнослужащих после атаки БПЛА на свою военную базу в Иордании. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в эксклюзивном разговоре с «Известиями».
По его словам, это будет удар возмездия с предварительным уведомлением, которое, вполне возможно, будет сделано по тайным каналам.

«Эскалация – это последнее, что нужно Байдену политически, потому что до сих пор все, что он делал с военной стороны — было полным провалом, начиная с Украины и Газы, до флота в Красном море», — считает экс-подполковник

Расмуссен подчеркнул, что для всех будет лучше, если Вашингтон и Амман смогут решить этот вопрос дипломатическим путём, подобно тому, как Иран и Пакистан договорились о ситуации с перекрестным огнем.

Напомним, что в результате атаки беспилотников по американскому аванпосту «Башня 22» в Иордании, по информации Центрального командования ВС США (CENTCOM), было убито три и ранено 34 американских солдата. Это первый случай после начала войны в Газе, когда под ударом оказалась инфраструктура Соединенных Штатов.

При этом Ранее официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин ранее опровергал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что армия США была атакована именно на территории королевства. По его словам, нападению подверглась военная база Соединённых Штатов в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.

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