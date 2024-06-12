Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что данное соглашение предусматривало создание Российского центра науки и культуры в Киеве и Национального культурного центра Украины в Москве. Документ был подписан в 1998 году, однако вступил в силу в 2012 году.
Согласно информации источника, в 2014 году работа российского центра на Украине серьезно усложнилась из-за условий — он неоднократно подвергался нападениям националистических группировок. После введения в 2021 году Киевом санкций против Россотрудничества, Российский центр науки и культуры был вынужден полностью прекратить работу.
Напомним, 10 февраля 2024 года стало известно, что договор аренды с посольством Украины в РФ уже расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета от 2023 года. В апреле прошлого года Киевский горсовет сообщил о расторжении договора аренды с посольством РФ в Киеве и угрожал процессом национализации здания.
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Согласно информации источника, в 2014 году работа российского центра на Украине серьезно усложнилась из-за условий — он неоднократно подвергался нападениям националистических группировок. После введения в 2021 году Киевом санкций против Россотрудничества, Российский центр науки и культуры был вынужден полностью прекратить работу.
Напомним, 10 февраля 2024 года стало известно, что договор аренды с посольством Украины в РФ уже расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета от 2023 года. В апреле прошлого года Киевский горсовет сообщил о расторжении договора аренды с посольством РФ в Киеве и угрожал процессом национализации здания.
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Екатерина Коршунова