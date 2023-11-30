Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что граждане ФРГ согласились с финансированием Украины из-за отсутствия у Германии суверенитета. Об этом пишет РИА Новости.
Путина напомнил, что немцы согласились с закрытием газопровода, который поставлял газ через Польшу газ из Российский Федерации. Российский лидер добавил, что Киев получает деньги от Европы, в том числе из Германии, на вооружение, пенсии, зарплаты и соцвыплаты.
Он отметил, что западные страны обрывают связи с Москвой, упуская тем самым возможность получения дешёвых энергоносителей.
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«А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? Суверенитета», — цитирует агентство слова президента.
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Диана Аванесян