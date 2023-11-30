Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Киссинджера

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования супруге Генри Киссинджера по поводу его смерти. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер подчеркнул, что Киссинджер был выдающимся дипломатом и дальновидным государственным деятелем. Путин отметил, что на протяжении долгих лет экс-госсекретарь США пользовался заслуженным авторитетом.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер учитывал реалии, а не только следовал канонам политики США. Медведев также отметил, что таких людей в американской администрации и на Западе больше нет.
Напомним, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. По данным агентства Reuters, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.
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Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер учитывал реалии, а не только следовал канонам политики США. Медведев также отметил, что таких людей в американской администрации и на Западе больше нет.
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Екатерина Коршунова