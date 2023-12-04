Путин заявил, что между Россией и Швецией полностью отсутствуют контакты

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что контакты в отношениях России со Швецией полностью отсутствуют.
По словам президента, отказ Стокгольма от неучастия в военных блоках не отвечает интересам РФ, а также самой Швеции. Такой шаг Швеции «не может не вызывать вопросов», отметил Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Также президент России Владимир Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Об этом Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Путин заявил, что Россия также рассчитывает на равноправие в отношениях с зарубежными партнерами.
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Также президент России Владимир Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Об этом Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
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Мария Фирсова