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Пять стран приостановили финансирование БАПОР из-за возможных связей с ХАМАС

27 января 2024, 21:12
Фото: istockphoto/Askolds

Фото: istockphoto/Askolds

Вслед за США, Канадой и Великобританией финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приостановили Финляндия и Италия. Причина заключается в возможных связях этой структуры с радикальной группировкой ХАМАС,

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Белый дом приветствует намерение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести тщательное разбирательство по этому поводу. Именно Соединённые Штаты первыми приостановили финансирование агентства из-за возникших подозрений в связях его сотрудников с палестинскими радикалами из ХАМАС.

Ранее появилась информация, что 12 сотрудников БАПОР могут быть косвенно причастны к нападению боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября. На период рассмотрения этих предположений и выработки ООН мер реагирования финансирование БАПОР со стороны нескольких стран будет приостановлено.

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Партия Сары Вагенкнехт предложила ввести мораторий на расширение ЕС
27 января 2024, 21:57

Фото: istockphoto/photosvit

В Берлине прошёл съезд новой левой популистской партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ). Одним из решений собрания политической организации стало предложение о введении моратория на расширение Евросоюза.
Лидер партии Сара Вагенкнехт также призвала к немедленному прекращению военных действий на Украине и к разрядке вместо гонки вооружений, сообщает The Financial Times.

Программа новой партии, о создании которой её лидер и идейный вдохновитель объявила только в начале января, включает в себя элементы политики левых, например, введение повышенного налога для богатых. Также ССВ придерживается антииммиграционных принципов. Сара Вагенкнехт надеется, что на этом поле её партии удастся конкурировать с крайне правой политической организацией «Альтернатива для Германии» и в конечном итоге лишить её голосов избирателей.

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Путин и Лукашенко проведут встречу в воскресенье, сообщил Песков
Песков: Путин и Лукашенко проведут встречу 28 января
27 января 2024, 21:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко 28 января проведут встречу в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, что Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург уже сегодня, 27 января. Вместе с Путиным он принял участие в церемонии открытия мемориала в память жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны. А также в ряде других мероприятий, посвящённых 80-летней годовщине полного снятия фашистской блокады Ленинграда.

Отмечается, что общение лидеров в воскресенье продолжился в рамках двусторонней встречи.

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Профсоюз американских пограничников: Белый дом мешает охранять границу США
27 января 2024, 20:50

Фото: istockphoto/Wirestock

Администрация Белого дома делает всё возможное для того, чтобы помешать нормальной охране границ страны. Об этом заявил представитель профсоюза агентов и пограничников американской пограничной службы.
В разговоре с РИА Новости пограничник выразил глубокое сожаление, что Вашингтон наносит такой ущерб процессу охраны границ собственной страны. Ранее сотрудники офиса губернатора Техаса Грега Эббота рассказали, что с 2022 года они переправили в другие районы США более 102 тысяч нелегальных мигрантов. Ещё около полумиллиона нелегалов были задержаны на границе маршалами и рейнджерами штата.

Сам техасский губернатор назвал свой штат форпостом в миграционной войне. Эббот также обвинил президента Соединённых Штатов Джо Байдена в том, что его неумелая миграционная политика привела к кризису в этой сфере.

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#политика
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#сотрудники
#ущерб
#мигранты
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Валентина Матвиенко рассказала, что подарит на 23 февраля Владимиру Путину
27 января 2024, 18:31

Фото: istockphoto/popovaphoto

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что планирует подарить президенту Владимиру Путину на День защитника Отечества. По её словам, это будут тёплые перчатки.
Своими планами относительно подарка для президента председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ поделилась с корреспондентом телеграм-канала SHOT. По её словам, такая мысль пришла ей в голову накануне, 26 января, во время церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград» на верфи Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Корабль получил имя в честь 80-летнего юбилея полного снятия блокады непокорённого города.

Матвиенко призналась, что она очень опасалась за здоровье президента, который стоял на пронизывающем питерском ветру без шапки и перчаток. Тогда она решила, что обязательно подарит Владимиру Путину перчатки к 23 февраля.

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#санкт-петербург
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Россия сделает всё для искоренения нацизма, заявил Путин
27 января 2024, 18:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сделаёт всё, чтобы искоренить нацизм. Об этом глава государства сообщил на церемонии открытия мемориала в память о жителях СССР, ставших жертвами геноцида в годы Великой Отечественной войны.
Путин подчеркнул, что расследования будут проводиться по всем преступлениям, которые были совершены в годы войны в отношении советских граждан.

Глава государства добавил, что трагедии жителей блокадного Ленинграда и узников нацистских концлагерей останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма.

Ранее сообщалось, что Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прибыл на церемонию открытия мемориала, посвящённого жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Главы государств возложили цветы к памятнику.

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#владимир путин
#нацизм
#политика
#россия
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Путин и Лукашенко прибыли на церемонию открытия мемориала в память о жертвах геноцида
Путин и Лукашенко приехали на открытие мемориала в память о жертвах геноцида
27 января 2024, 17:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко принимают участие в открытии мемориала в память о жителях СССР, ставших жертвами нацистского геноцида.
Церемония открытия места памяти проходит в Ленинградской области.

Открытие мемориала приурочено к 80-летней годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На церемонии присутствуют политики, общественные деятели и добровольцы, сохраняющие память об исторических событиях страны. Также там собрались 80 участников слёта «Внуки Победы. Ленинград», который являются потомками жителей блокадного Ленинграда и военных, защищавших город в то время.

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#владимир путин
#александр лукашенко
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#памятник
#санкт-петербург
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Съезд партии Вагенкнехт в ФРГ начался с благодарности Красной армии
27 января 2024, 17:13

Фото: istockphoto/Oliver Chan

Первое в нынешнем году собрание партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) началось о слов благодарности в адрес воинов Красной армии за освобождение узников концентрационных лагерей. Их произнесла новый член политической организации журналистка и писательница Даниэла Дан.
В выступлении, которое транслировалось на сайте партии, она напомнила, что Советский Союз во время Второй мировой войны принёс в жертву 13 миллионов жизней своих солдат для того, чтобы освободить всех тех, кого смял, поработил и ослепил нацизм. Писательница считает, что европейские страны должны быть благодарны Красной армии за это, ведь они в долгу перед погибшими советскими солдатами, как бы не изменялась сейчас ситуация в мире.

Даниэла Дан также указала, что, вопреки заявлению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, концлагерь Аушвиц освобождали именно бойцы Советской армии, а не представители союзной коалиции. Журналистка подчеркнула, что величайшее в истории человечества преступление было совершено немцами, именно поэтому им необходимо помнить об этом и делать выводы.

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#партия
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США представят десятилетние гарантии безопасности для Украины
WP: США весной представят десятилетние гарантии безопасности Украине
27 января 2024, 16:13

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Администрация президента США Джо Байдена представит гарантии безопасности для Украины на 10 лет. Об этом сообщает The Washington Post.
Издание отмечает, что для реализации этого плана необходимо получить одобрение Конгресса на поддержку Украины.

При этом, новая стратегия будет значительно отличаться от прошлогодней, когда Запад рассчитывал на положительный исход контрнаступления ВСУ.

Чиновники, занимающиеся планированием документа, рассказали, что он будет содержать четыре этапа: «борьба», «строительство», «восстановление» и «реформирование».

Также план включает в себя проекты по созданию защитных «пузырей» вокруг городов Украины за пределами Киева и Одессы.

Изданию сообщили, что принятие весной 2024 года этого документа может позволить сохранить помощь Украине в случае победы Дональда Трампа в осенних президентских выборах в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал гарантии безопасности ошибочными и опасными. К тому же, этот документ нарушает международный принцип неделимости безопасности.

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#безопасность
#джозеф байден
#дональд трамп
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В Крыму сравнили Борреля с персонажем советского мультфильма
В Крыму главу дипломатии ЕС Борреля сравнили с персонажем советского мультфильма
27 января 2024, 15:17

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с персонажем советского мультфильма про храброго зайца. Об этом пишет РИА Новости.
Комментируя предложение Борреля о поставках на Украину ракетных установок дальнего действия, Константинов призвал его посидеть в окопах хотя бы часок, прежде чем делать такие заявления.

Также глава крымского парламента заявил, что Боррель и подобные ему политики не могут оказывать влияние на мировую политику, поскольку они лишь озвучивают доведённую до их сведения повестку.

«Политические попугаи. При этом — попугаи, уверенные, что живут они в цветущем саду. И получающие свой корм за своё бормотание, смысл которого им самим не понятен», – добавил политик.

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#крым
#евросоюз
#политика
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