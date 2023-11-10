Rafael Online: Первые 85 россиян в пятницу покинут Газу через КПП «Рафах»

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Первые 85 граждан России, проживавших в секторе Газа, в пятницу, 10 ноября, покинут территорию палестинского анклава через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Об этом сообщает Rafael Online со ссылкой на данные списка погранперехода
В документе говорится, что всем эвакуируемым, среди которых граждане и других государств, нужно прибыть на КПП к 7 часам утра по местному времени (8:00 мск).
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда» заявлял, что российское государство готово эвакуировать около 600 своих граждан из сектора Газа, как только им будет предоставлена возможность совершить переход.
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Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда» заявлял, что российское государство готово эвакуировать около 600 своих граждан из сектора Газа, как только им будет предоставлена возможность совершить переход.
«Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывести <...> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей. <...> Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем», — сказал Викторов.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия была шокирована условием, которое поставил посол Израиля. Речь идёт о том, что на согласование списка подлежащих эвакуации из сектора Газа россиян может уйти до двух недель. Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что в России не понимают, с чем связаны такие длительные сроки и почему при усилиях Москвы эвакуация задерживается.
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Артем Путинцев