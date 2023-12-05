Раскрыты детали поездки Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

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Президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита 6 декабря в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты обсудит с главами этих государств вопросы двусторонней торговли. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Также Юрий Ушаков сообщил, что в планах Путина обсуждение с лидерами арабских государств региональных конфликтов. Помимо палестино-израильского конфликта, будет затронута также и спецоперация на Украине. Ушаков подчеркнул, что это обсуждение не будет иметь никакого отношения к встрече в Джидде, когда в августе нынешнего года в этом саудовском городе состоялись консультации по урегулированию украинского кризиса.
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Александр Бойцов