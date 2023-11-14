Белый дом не комментирует данные о расследовании подрыва «Северных потоков»

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался предсказать возможные действия США в случае подтверждения причастности Украины к инцидентам, связанным с трубопроводами «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС.
«Я не буду предвосхищать текущее расследование, касающееся происшествий с трубопроводами „Северный поток — 2“ и „Северный поток — 1“. И, конечно, я не буду делать гипотетических предположений относительно возможных результатов этого расследования», - заявил Кирби.Он подчеркнул, что основное внимание Белого дома направлено на обеспечение Украины всем необходимым, включая удовлетворение критически важных потребностей.
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