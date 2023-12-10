Ректор Пенсильванского университета Макгилл ушла в отставку из-за антисемитизма

Фото: istockphoto/hxdbzxy
Ректор Пенсильванского университета Лиз Макгилл подала в отставку со своего поста после слушаний в Конгрессе США по антисемитизму. Члены палаты представителей, попечители и спонсоры вуза, а также члены еврейской общины были крайне недовольны её позицией по вопросу роста антиизраильских настроений.
Наибольший резонанс вызвала беседа Макгилл с членом палаты представителей Элизой Стефаник. Та спросила, будут ли призывы к геноциду евреев нарушать кодекс университета. На это ректор не дала однозначного ответа, заявив, что «всё будет зависеть от контекста».
Конгрессмены направили в университет письмо с требованием, чтобы Лиз Макгилл покинула свой пост. Кроме того, один из попечителей вуза Росс Стивенс, сам некогда его окончивший, пригрозил отозвать акции своей компании Stone Ridge Holdings на сумму свыше 100 миллионов долларов, принадлежащие университету, в случае, если ректор не уйдет в отставку.
После этого на сайте учебного заведения появилось объявление, в котором сообщалось, что ректор Лиз Макгилл ушла в отставку с поста ректора «по собственному желанию». Подчеркивается, что она, несмотря на это, продолжит преподавать в университете.
Читайте также:
Кирби: Белый дом не откажется от SpaceX из-за антисемитских высказываний Маска
Маск отреагировал на обвинения в антисемитизме
В Германии хотят лишить «беженку Меркель» гражданства за поддержку Палестины
Конгрессмены направили в университет письмо с требованием, чтобы Лиз Макгилл покинула свой пост. Кроме того, один из попечителей вуза Росс Стивенс, сам некогда его окончивший, пригрозил отозвать акции своей компании Stone Ridge Holdings на сумму свыше 100 миллионов долларов, принадлежащие университету, в случае, если ректор не уйдет в отставку.
Читайте также:
Кирби: Белый дом не откажется от SpaceX из-за антисемитских высказываний Маска
Маск отреагировал на обвинения в антисемитизме
В Германии хотят лишить «беженку Меркель» гражданства за поддержку Палестины
Александр Бойцов