Ректор Пенсильванского университета Макгилл ушла в отставку из-за антисемитизма

Ректор Пенсильванского университета Лиз Макгилл подала в отставку со своего поста после слушаний в Конгрессе США по антисемитизму. Члены палаты представителей, попечители и спонсоры вуза, а также члены еврейской общины были крайне недовольны её позицией по вопросу роста антиизраильских настроений.