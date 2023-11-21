Кирби: Белый дом не откажется от SpaceX из-за антисемитских высказываний Маска

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Администрация президента США Джо Байдена не откажется от использования технологий компании SpaceX из-за признанных антисемитскими высказываний её главы, бизнесмена Илона Маска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.
Кирби подчеркнул, что «было бы глупо» отказываться от инноваций, предложенных частным бизнесом, даже несмотря на то, что сами высказывания Маска явно можно считать неприемлемыми и лишёнными толерантности.
Ранее компании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Walt Disney, IBM, а также Apple решили приостановить рекламное сотрудничество с соцсетью X (бывший Twitter, заблокирована на территории РФ) из-за критики Маском еврейских сообществ, которые, по его мнению, руководствуются двойными стандартами в отношении ненависти к представителям некоторых национальностей.
В ответ на это бизнесмен пригрозил им «термоядерным иском», а также сообщил, что аккаунты тех, кто будет публично поддерживать геноцид какой-либо из этнических групп, будут заблокированы. Миллиардер отметил, что обвинения в антисемитизме далеки от истины, а все его цели направлены исключительно на достижение лучшего для человечества, и он стремится к процветанию будущего для всех.
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Артем Путинцев