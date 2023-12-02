Республиканца Сантоса исключили из конгресса США за коррупцию

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Республиканца Джорджа Сантоса исключили из конгресса США из-за коррупции. Об этом сообщает CNBC.
«Палата представителей в пятницу проголосовала за исключение члена палаты представителей Джорджа Сантоса из конгресса за его предполагаемые финансовые преступления и предвыборную ложь, что сократило и без того незначительное число членов республиканской партии», — говорится в публикации.
Отмечается, что 311 участников отдали свои голоса за исключение Сантоса. При этом 114 членов палаты поддержали республиканца.
«Комиссия под руководством республиканской партии пришла к выводу, что Сантос явно воровал из своей кампании и тратил деньги доноров на покупки в таких местах, как Ferragamo и Hermès, на инъекции ботокса и посещение сайта для взрослых OnlyFans.com», — сказано в материалах дела.
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