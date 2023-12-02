NYP: Жестоко заставлять Байдена идти на второй срок из-за слабого здоровья

Фото: сайт Белого дома
Будет жестоко по отношению к действующему президенту США Джо Байдену вынуждать его избираться на второй срок. Об этом пишет New York Post.
«Очевидные психические проблемы Байдена делают почти жестоким допускать его кандидатуру на президентские выборы в 2024 году», — говорится в публикации.
Авторы отметили, что сотрудники Белого дома делают всё, чтобы оградить президента от повышенного внимания общественности. Такими темпами Джо Байдену придётся баллотироваться на переизбрание без принятия участия в предвыборной кампании.
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Диана Аванесян