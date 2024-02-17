Rheinmetall откроет завод по производству боеприпасов на Украине

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall собирается открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине. Соответствующий документ о строительстве совместного мероприятия был подписан на Мюнхенской конференции безопасности.
Отмечается, что меморандум подписывали в присутствии главы Министерства стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины в Германии Алексея Макеева.
По предварительным оценкам, ежегодно завод сможет производить несколько сотен тысяч единиц боеприпасов 155-миллиметрового калибра.
По условиям договора, 51% акций будет принадлежать Rheinmetall, а остальные 49% – украинской компании.
Ранее глава немецкого концерна Армин Паппергер сообщил о том, что в ближайшие три месяца на Украине будет открыто предприятие по производству и ремонту бронетехники.
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По предварительным оценкам, ежегодно завод сможет производить несколько сотен тысяч единиц боеприпасов 155-миллиметрового калибра.
Ранее глава немецкого концерна Армин Паппергер сообщил о том, что в ближайшие три месяца на Украине будет открыто предприятие по производству и ремонту бронетехники.
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Анастасия Чинкова