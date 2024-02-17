Великобритания планирует поставить Украине тысячи беспилотников с ИИ

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Великобритания совместно с США и рядом других стран разработала беспилотники с искусственным интеллектом, которые в течение нескольких месяцев поступят на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что ВСУ получат тысячи таких БПЛА, которые способны производить атаки на цели на территории России.
Особенность этой разработки в том, что все беспилотники, оснащённые искусственным интеллектом, взаимодействуют друг с другом. Таким образом, оператор потребуется не для каждого. Также это позволяет наносить несколько ударов одновременно с нескольких аппаратов.
Ожидается, что поставки будут осуществлены уже в ближайшие месяцы.
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Особенность этой разработки в том, что все беспилотники, оснащённые искусственным интеллектом, взаимодействуют друг с другом. Таким образом, оператор потребуется не для каждого. Также это позволяет наносить несколько ударов одновременно с нескольких аппаратов.
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Анастасия Чинкова