РИА Новости: Белый дом заявил, что дни лидера ХАМАС в Газе Яхъи Синвара сочтены

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Дни лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара сочтены, пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного, но высокопоставленного представителя Белого дома.
«Я думаю, что можно с уверенностью говорить, что дни Яхьи Синвара, как военного лидера ХАМАС, сочтены. Я также думаю, что неважно, сколько времени это займет… Правосудие свершится», — заявил представитель вашингтонской администрации.Ранее сообщалось, что лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался участвовать в переговорах с Израилем после действий армии страны в больнице «Аш-Шифа» в анклаве.
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