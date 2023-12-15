РИА Новости: Япония приняла новый пакет антироссийских санкций

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Япония ввела новый пакет санкций против 57 компаний из России, 27 из Белоруссии, а также из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское Министерство экономики.
Страна восходящего Солнца с 1 января 2024 года также введёт запрет на импорт из России непромышленных алмазов.
Кроме того, Япония вводит санкции (включая заморозку активов)против 35 физических лиц и 43 организаций из РФ. Под санкции среди прочих попали Уральский завод гражданской авиации, ЦНИИ «Буревестник», Казанский пороховой завод, «Восточная верфь».
Ранее в японском МИД заявили, что с января 2024 года японская сторона в соответствии с договоренностями на уровне G7 введёт меры, ограничивающие импорт алмазов из России.
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Кроме того, Япония вводит санкции (включая заморозку активов)против 35 физических лиц и 43 организаций из РФ. Под санкции среди прочих попали Уральский завод гражданской авиации, ЦНИИ «Буревестник», Казанский пороховой завод, «Восточная верфь».
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Артем Путинцев