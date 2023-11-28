РИА: После продления перемирия очевидцы сообщили о стрельбе в секторе Газа

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После объявления продления перемирия с Израилем в секторе Газа слышны звуки стрельбы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев.
По информации СМИ, над северной частью анклава продолжают летать военные самолёты армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в то время как в самой Газе очевидцы слышат звуки стрельбы.
Напомним, вчера МИД Катара сообщил, что стороны конфликта договорились о продлении перемирия до 30 ноября. 28 ноября в 07:00 (08:00 по московскому времени) между Израилем и ХАМАС стартовало продление гуманитарной паузы.
Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит проведение боевых действий после гуманитарной паузы и будет бороться до полного уничтожения движения ХАМАС.
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Напомним, вчера МИД Катара сообщил, что стороны конфликта договорились о продлении перемирия до 30 ноября. 28 ноября в 07:00 (08:00 по московскому времени) между Израилем и ХАМАС стартовало продление гуманитарной паузы.
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Евгения Парфентьева