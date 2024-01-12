Ринкевич: Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи

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Президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что республика выделит Украине новый пакет военной помощи, передаёт латышское издание Sargs.lv. В него войдут гаубицы, 155-миллиметровые боеприпасы, противотанковое оружие, зенитные ракеты, миномёты с боеприпасами, вездеходы, автоматы, ручные гранаты, вертолёты, БПЛА, средства связи, генераторы и зимнее снаряжение.
«Все говорят, что поддерживают Украину, но политический сигнал нужно изменить, подчеркнув, что Украину будут поддерживать до полной победы над российским империализмом»,— сказал Ринкевич.Ранее Министерство обороны Латвии сообщило, что в ближайшее время Вооружённые силы Украины (ВСУ) получат самолёты латвийского производства Tarragon и информационно-техническое оборудование.
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