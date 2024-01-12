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Ринкевич: Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Sargs.lv: Президент Латвии Ринкевич объявил о предоставлении Киеву новой помощи
12 января 2024, 00:02
Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что республика выделит Украине новый пакет военной помощи, передаёт латышское издание Sargs.lv. В него войдут гаубицы, 155-миллиметровые боеприпасы, противотанковое оружие, зенитные ракеты, миномёты с боеприпасами, вездеходы, автоматы, ручные гранаты, вертолёты, БПЛА, средства связи, генераторы и зимнее снаряжение.
«Все говорят, что поддерживают Украину, но политический сигнал нужно изменить, подчеркнув, что Украину будут поддерживать до полной победы над российским империализмом»,— сказал Ринкевич.

Ранее Министерство обороны Латвии сообщило, что в ближайшее время Вооружённые силы Украины (ВСУ) получат самолёты латвийского производства Tarragon и информационно-техническое оборудование.


В свою очередь, Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции посетовал, что Киев сих пор не получил ощутимого результата от использования замороженных российских активов. По словам Зеленского, Евросоюз так и не принял решение на законодательном уровне. При этом он отметил, что первым ощутимым шагом станет передача Украине Бельгией суммы в €1,7 млрд. Это доход от реинвестирования замороженных активов. Однако украинский лидер ожидает получить хочет получить 250-300 миллиардов евро, имея в виду замороженные российские валютные резервы странами Евросоюза и «Большой семерки».

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#украина
#помощь
#военная техника
#евросоюз
#владимир зеленский
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FT: Еврокомиссия ради Венгрии готова ввести аудит помощи Украине
12 января 2024, 00:39

Фото: iStock/Balint Erlaki

Еврокомиссия (ЕК) готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы в обмен добиться выделения Киеву нового финансового пакета в €50 млрд. В том числе речь идёт о введении ежегодного аудита помощи, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
В декабре Венгрия в ходе саммита в Брюсселе наложила вето на увеличение бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы, включая €50 млрд на помощь Украине.

ЕК, в свою очередь, с целью убедить венгерского премьера Виктора Орбана отказаться от вето, планирует включить пункт о пересмотре четырехлетнего пакета помощи в 2025 году, когда будет оцениваться, нуждается ли Киев в деньгах и выполнил ли он требования ЕС для их получения. Сразу три высокопоставленных источника сообщили изданию, что за счёт этого у Орбана будет возможность заблокировать продолжение помощи.

Кроме того, Еврокомиссия ежегодно готова проводить аудит помощи и ввести пункт об «экстренном торможении», согласно которому вынести свои опасения по поводу выплат Украине на обсуждение сможет любая страна ЕС.

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#помощь
#ес
#венгрия
#киев
#ек
#украина
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Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента в 2024 году
12 января 2024, 00:27

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин обратился к прокурорам с просьбой обратить внимание на обеспечение законности на предстоящих выборах главы государства. Об этом пишет РИА Новости.
В России день работника прокуратуры отмечается 12 января. В пятницу президент поздравил их с профессиональным праздником и поблагодарил ветеранов за вклад в укрепление правопорядка и законности. Российский лидер также пожелал нынешним сотрудникам прокуратуры профессиональных успехов.

«Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента РФ», — цитирует агентство слова Путина.

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#президент
#путин
#рф
#прокуратура
#выборы
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Кандидат в президенты Финляндии Стубб пообещал не общаться с Россией
12 января 2024, 00:16

Фото: iStock/Ruma Aktar

Кандидат в президенты Финляндии, экс-премьер Александр Стубб пообещал, что в случае победы на выборах не станет поддерживать диалог с Россией до завершения вооружённого конфликта на Украине. Об этом пишет Reuters.
«В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», — цитирует агентство слова кандидата от правящей Коалиционной партии.

При этом Стубб отметил, что сотрудничество между дипломатами и погранслужбами двух стран продолжается.

Финский политик подчеркнул, что не заинтересован в ухудшении дипломатических связей с российской стороной, но в настоящее время РФ «не является основным направлением внешней политики Хельсинки».

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#граница
#оружие
#сотрудничество
#финляндия
#рф
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Трамп выступил с заключительным словом в суде, несмотря на запрет
12 января 2024, 00:03

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на запрет, выступил на заседании по делу о мошенничестве с заключительным словом. Об этом сообщает CNN.
«То, что здесь произошло, это мошенничество по отношению ко мне», — цитирует телеканал слова бывшего американского президента.

В публикации говорится, что Трамп около пяти минут вещал из-за стола защиты, пока судья не прервал его речь. Политик апеллировал к собственной невиновности, утверждал, что его «преследует кто-то, баллотирующийся на должность и вмешивающийся в выборы» и требовал компенсации.

Кроме того, он подчеркнул, что уголовные дела против него являются ничем иным, как «политической охоты на ведьм».

«Факты в том, что финансовая отчетность идеальна, против нас нет свидетелей», — заключил Дональд Трамп.

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#сша
#дональд трамп
#мошенничество
#компенсации
#суд
#выборы
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В Госдепе потребовали от Ирана освободить захваченный нефтяной танкер
11 января 2024, 23:22

Фото: iStock/vincent_ruf

Замруководитель Госдепа США Ведант Пател призвал правительство Ирана немедленно освободить нефтяной танкер, захваченный в водах Оманского залива. Об этом пишет ТАСС.
Пател подчеркнул, что такие действия являются незаконными и «подрывают международную торговлю». При этом американский политик не уточнил, что именно планирует предпринять Вашингтон в связи с произошедшим.

«Мы продолжим проводить тесные консультации с нашими партнерами в регионе о соответствующих шагах, которые могут быть предприняты, чтобы привлечь иранский режим к ответственности», — цитирует агентство слова заместителя руководителя Госдепа.

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#сша
#море
#судно
#иран
#госдеп
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США одобрили продажу комплексов Javelin непризнанному Косову
11 января 2024, 23:19

Фото: iStock/Aleksandra_Aleshchenko

Соединённые Штаты одобрили передачу администрации самопровозглашённой республики Косово противоракетных комплексов Javelin на сумму в 75 млн долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, в функции которого входит контроль за поставками другим странам военной техники и оружия по межправительственным контрактам.
По информации ведомства, Госдепартамент принципиально одобрил поставку Приштине 246 ракет Javelin, а также 24 облегчённых прицельно-пусковых установок для их запуска.

Ранее стало известно о том, что Вашингтон направит 33 военных Национальной гвардии штата Айова в Косово в рамках миротворческой миссии НАТО. По информации Newsweek, военнослужащие пробудут в Косово в течение 9 месяцев.

Кроме того, Агентство США по международному развитию (USAID) планирует реализовать программу, которая должна повысить устойчивость Косова к кибератакам. В рамках этого проекта должен быть создать кадровый потенциал для «реагирования» на киберугрозы и укрепления критической инфраструктуры и органов власти непризнанного Косова. По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, цель этой программы заключается в установлении контроля над киберпространством.

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#сша
#нато
#поставки
#военная техника
#оружие
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Зеленский пожаловался на отсутствие результата от замороженных активов РФ
11 января 2024, 22:20

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Киев сих пор не получил ощутимого результата от использования замороженных российских активов. Об этом он говорил во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
«Ощутимого результата от использования замороженных активов (РФ) у Украины еще не было», - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Евросоюз так и не принял решение на законодательном уровне. При этом он отметил, что первым ощутимым шагом станет передача Украине 1,7 млрд евро Бельгией. Это доход от реинвестирования замороженных активов. Однако украинский лидер ожидает получить хочет получить 250-300 миллиардов евро, имея в виду замороженные российские валютные резервы странами Евросоюза и «Большой семерки».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Белый дом пытается надавить на Европу, поддерживая решение об изъятии российских активов и передаче их Украине.

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#сша
#евро
#евросоюз
#зеленский
#байден
#рф
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Песков: Белый дом давит на Запад для изъятия российских активов
11 января 2024, 21:37

Фото: сайт Кремля

Белый дом пытается надавить на Европу, поддерживая решение об изъятии российских активов и передаче их Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, США первоначально пытаются надавить на страны Европы, что те согласились изъять активы РФ. Он уточнил, что основная часть российских активов сосредоточена именно в Европе, а не в Америке.

«И, как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия и, как следствие, в будущем неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы, если они пойдут в фарватере американцев», -передает РИА Новости слова Пескова.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что если США всё же конфискуют российские активы, то это продлит СВО ещё на два года.

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#сша
#страны
#следствие
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#сво
#активы
#рф
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Президент Аргентины Милей подтвердил намерение закрыть Центробанк
11 января 2024, 20:23

Фото: iStock/butenkow

Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал закрыть Центральный банк страны. Об этом он сообщил в интервью Radio La Red.
Отвечая на вопрос о планах по переходу на доллар, Милей отметил, что 86-летний Центробанк Аргентины всё равно рано или поздно был бы закрыт.

Кроме того, президент страны отметил, что ожидается снижение уровня месячной инфляции, что покажет «ошеломляющий успех» его экономической стратегии. При этом на данный момент Аргентина находится на пути к годовой инфляции в размере 200%. Государство опережает даже Венесуэлу, которая признана страной с самым быстрым ростом потребительских цен в Латинской Америке.

Также Милей подчеркнул, что Аргентина уже получила 60 запросов на проведение двусторонних встреч на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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#аргентина
#центробанк
#политика
#доллар
#президент
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