Зеленский пожаловался на отсутствие результата от замороженных активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Киев сих пор не получил ощутимого результата от использования замороженных российских активов. Об этом он говорил во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
«Ощутимого результата от использования замороженных активов (РФ) у Украины еще не было», - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, Евросоюз так и не принял решение на законодательном уровне. При этом он отметил, что первым ощутимым шагом станет передача Украине 1,7 млрд евро Бельгией. Это доход от реинвестирования замороженных активов. Однако украинский лидер ожидает получить хочет получить 250-300 миллиардов евро, имея в виду замороженные российские валютные резервы странами Евросоюза и «Большой семерки».
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Элина Позднякова