Риттер ответил на заявление Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России

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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер ответил в социальной сети X на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России.
Риттер написал, что «нельзя стать сильнее, увеличив свою уязвимость». Бывший разведчик отметил, что РФ не намерена вторгаться в Финляндию.
Риттер добавил, что запланированные учения НАТО Steadfast Defender 2024 ясно продемонстрируют логистический кошмар, который делает уязвимыми Швецию и Финляндию. Он также подчеркнул, что в действительности это случится, если появится необходимость задействовать пятую статью о коллективной обороне Североатлантического альянса.
Напомним, начались крупнейшие за минувшие десятилетие военные учения Североатлантического альянса — Steadfast Defender 2024. Начало учений ознаменовалось выходом в море корабля ВМС США Gunston Hall.
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Риттер добавил, что запланированные учения НАТО Steadfast Defender 2024 ясно продемонстрируют логистический кошмар, который делает уязвимыми Швецию и Финляндию. Он также подчеркнул, что в действительности это случится, если появится необходимость задействовать пятую статью о коллективной обороне Североатлантического альянса.
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Екатерина Коршунова