Песков: в РФ никогда не носили розовые очки и знают, зачем НАТО проводит учения

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не носила розовых очков, она понимает, для кого НАТО проводит свои крупнейшие военные учения. Об этом Песков сообщил журналистам.
Согласно информации источника, нападение инициировано вымышленным противником, который называется Occasus. Однако он имеет большое сходство с Россией. В учениях принимают участие сорок тысяч военнослужащих из всех стран-членов НАТО и Швеции, которая пока окончательно не вступила в Альянс.
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Екатерина Коршунова