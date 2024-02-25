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Недавнее предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы изменить написание города Одессы на украинский вариант с одной буквой «с» вызвало неоднозначную реакцию в международном сообществе, пишет РИА Новости.
Одни увидели в этом стремление Украины установить свою власть на южнорусских землях, другие расценили это как попытку фальсифицировать историю.
Владимир Рогов, глава запорожского движения «Мы — вместе с Россией» заявил, что инициатива Кулебы является свидетельством того, что Одесская область — это южнорусские земли, оккупированные Украиной. По его словам, Одесса была названа в честь древнегреческой колонии Одессос по предложению российской Академии наук 230 лет назад. Он также отметил, что стремление Киева изменить язык, праздники, памятники, названия городов и улиц на территории, которую он считает своей, является политикой оккупантов.
Предложение Кулебы вызвало критику не только со стороны России, но и со стороны некоторых украинских политиков и общественных деятелей. Они считают, что изменение написания названия города является попыткой стереть его историческое наследие и создать новую, искаженную версию истории.
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Владимир Рогов, глава запорожского движения «Мы — вместе с Россией» заявил, что инициатива Кулебы является свидетельством того, что Одесская область — это южнорусские земли, оккупированные Украиной. По его словам, Одесса была названа в честь древнегреческой колонии Одессос по предложению российской Академии наук 230 лет назад. Он также отметил, что стремление Киева изменить язык, праздники, памятники, названия городов и улиц на территории, которую он считает своей, является политикой оккупантов.
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Сергей Калугин