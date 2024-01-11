«Одесса станет русским городом»: В США прислушались к заявлению Путина

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Спецоперация на Украине на завершится, пока Россия не устранит угрозу, которая исходит в Чёрном морне от Одессы, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Владимир Путин на днях сделал интересное заявление. Он сказал, что Одесса — русский город. Если Путин выходит и говорит, что Одесса — это русский город, значит Одесса будет русским городом», — прокомментировал ситуацию Риттер.
При этом, эксперт подчеркнул, что специальная военная операция на Украине не завершится, пока Россия не устранит угрозу в Чёрном море, котора исходит от Одессы. При этом, чтобы установить контроль над Одессой, надо сперва взять Харьков, затем Днепропетровск, Николаев, и только потом Одессу.
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Евгения Парфентьева