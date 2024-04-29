Полномочия украинского президента Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Такое утверждение ранее высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене. Президент может продолжать исполнять свои обязанности после истечения срока только в период до вступления в должность новоизбранного кандидата.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, что ожидает Зеленского после истечения срока его президентских полномочий.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» отметил, что представители киевского режима прекрасно понимают, какое будущее их ожидает, по этой причине они массово занимаются дезертирством.
Он также упомянул, что нынешний украинский лидер находится в постоянном страхе, который фиксируется его колоссальной наркотической зависимостью.
Читайте также:
В Раде заявили, что полномочия Зеленского после 21 мая нельзя будет продлить
Офис Зеленского может продлить полномочия президента в обход решения суда
Главком Сырский сообщил об обострении ситуации на фронте и отступлении ВСУ
«Если говорить о будущем Зеленского, оно в любом случае незавидное, причем это будет не просто политическая смерть, но в том числе и физическая, в этом сомнений нет. Зеленский очень много знает, слишком интегрирован в массу коррупционных схем главами западных государств, поэтому он эту тайну должен унести с собой в могилу. Касательно полномочий Зеленского и его легитимности: она и так была под очень большим вопросом, а после 20 мая он превращается в «просрочку», как его называют над подконтрольных ему же территориях. В условных диалогах представителей офиса Зеленского нередко звучат такие вопросы: «А как Ваша просрочка»? Это сейчас общепринятая фраза. Он должен будет усилить репрессии и давление, для того чтобы подтвердить насколько он страшен, суров и как все хорошо держит страну в своем управлении», — сообщил Рогов.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» отметил, что представители киевского режима прекрасно понимают, какое будущее их ожидает, по этой причине они массово занимаются дезертирством.
«Сейчас украинские политики пытаются сбежать из статуса депутата Верховной рады, однако это очень дорого стоит. Людей просто не отпускают. Это же пытается сделать и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, что показательно сказалось бы на всей политической ситуации. Он осознает, что в случае отстранения Зеленского, он должен будет выполнять обязанности президента, чего тоже делать не хочет. У самого Зеленского несколько сценариев: от плохих до очень плохих — и все они смертельно опасные», — заявил Рогов.
Он также упомянул, что нынешний украинский лидер находится в постоянном страхе, который фиксируется его колоссальной наркотической зависимостью.
«У Зеленского иногда бывает эйфория на короткий срок, но потом его отпускает, после чего глава киевского режима опять начинает искать врагов. Даже ближайшие соратники его боятся, так как не понимают, что от него ожидать. Недавние зачистки в офисе президента лишний раз являются этому подтверждением. Зачистка ближайшего подельника Зеленского, с которым было полное доверие, лишнее тому подтверждение», — заключил Рогов.
Читайте также:
В Раде заявили, что полномочия Зеленского после 21 мая нельзя будет продлить
Офис Зеленского может продлить полномочия президента в обход решения суда
Главком Сырский сообщил об обострении ситуации на фронте и отступлении ВСУ
Екатерина Коршунова