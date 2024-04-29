Главком Сырский сообщил об обострении ситуации на фронте и отступлении ВСУ

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на линии боевого соприкосновения, которая, по его мнению, динамично меняется. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам главкома ВСУ, военные ВС РФ перешли в наступление на Курахово и Покровск западнее Марьинки и Авдеевки, и в результате подразделениям украинской армии пришлось «переместиться на новые рубежи». Сырский признал «определенные тактические успехи» российской армии на данном направлении, однако уточнил, что ВС РФ якобы не смогли получить оперативное преимущество.
Ранее сообщалось, что для сдерживания прорыва ВС России под Часовым Яром в ДНР переброшен спецназ Главного управления разведки Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что для сдерживания прорыва ВС России под Часовым Яром в ДНР переброшен спецназ Главного управления разведки Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова