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Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц для начала должен вывести немецкие войска с территории ГДР, а уже потом требовать от Путина остановить СВО.
Напомним, 22 ноября Шольц заявил, что во время онлайн-саммита G20 призвал российского лидера Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине и вывести российские войска.
Кроме того, он считает, что Шольц заигрался в большую политику, потеряв связь с действительностью и приближается к политической гибели из-за своей русофобии.
По словам Рогова, канцлер Германии не имеет никакого права предъявлять России какие-либо требования, так как продолжает снабжать Украину вооружением и открыто демонстрирует свою неприязнь и ненависть к русским.
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«Если Шольц требует вывести российские войска из российских регионов, которые вошли в состав России после проведения законных референдумов, то нам надо поднимать вопрос о выводе оккупационных войск ФРГ с территории ГДР, исторически известной как восточная Германия», - цитирует РИА Новости Рогова.
По словам Рогова, канцлер Германии не имеет никакого права предъявлять России какие-либо требования, так как продолжает снабжать Украину вооружением и открыто демонстрирует свою неприязнь и ненависть к русским.
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Элина Позднякова