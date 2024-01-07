Российская спортсменка умерла в возрасте 20 лет

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20-летняя российская шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась. Об этом сообщил Союз конькобежцев России через Telegram-канал.
«Конькобежная семья потеряла очень дорогого человека — Анастасию Середу», — гласит сообщение.Причина смерти спортсменки уточняется. Союз выразил слова соболезнования ее родным и близким.
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