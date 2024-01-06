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Скончался главный редактор журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков

06 января 2024, 12:13
Фото: istockphoto/jorgeantonio

Фото: istockphoto/jorgeantonio

В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался главный редактор известного журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков. Ему был всего 51 год.

Как сообщили в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, смерть журналиста наступила в результате острой сердечной недостаточности. Последний номер издания под его руководством и редактурой вышел в свет в декабре 2023 года. Дмитрий возглавлял журнал с 2007 по 2013 годы, а затем вернулся в него в 2018 году и работал на посту главного редактора до конца жизни. В перерыве он редактировал издание «Управление бизнесом».

Дмитрий Глумсков родился в 1972 году столице Киргизской ССР городе Фрунзе (ныне Бишкек). В армии служил в Воздушно-десантных войсках, чем, по рассказам друзей и коллег, очень гордился. Светлая память.

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В Подольске ввели режим ЧС из-за отсутствия отопления в микрорайоне Климовск
06 января 2024, 11:59

Фото: iStock/Lazy_Bear

Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.
По словам Артамонова, данное решение было принято совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители регионального правительства, прокуратуры, администрации городского округа и МЧС. Отмечается, что режим ЧС поможет использовать дополнительные силы и средства для устранения проблемы.

Глава округа подчеркнул, что аварийные бригады работали всю ночь. Из-за сильной морозной погоды замерзла система, в результате чего при запусках возникают прорывы на магистральной линии и в жилых домах.

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#режим
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Полиция Британии тайно использовала паспортные данные граждан, пишут СМИ
Telegraph: полиция Британии использовала данные граждан для распознавания лиц
06 января 2024, 11:34

Фото: iStock/nevenmn

Полиция Великобритании тайно использовала базу данных владельцев британских паспортов для применения технологии распознавания лиц. Об этом пишет Telegraph.
Отмечается, что было использовано сорок шесть миллионов паспортных данных. Информация была получена британскими полицейскими от МВД страны согласно закону о свободе информации.

По информации источника, данные операции происходили по меньшей мере с 2019 года и только за первые девять месяцев прошлого года полиция использовала данные владельцев паспортов более трехсот раз. При этом были задействованы данные иммиграционной службы.

Напомним, в Московской области в рамках развития системы видеонаблюдения «Безопасный регион» внедряют функцию распознавания лиц, сообщили «Радио 1» в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

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#полиция
#мвд
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#информация
#великобритания
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Умер кот Виктор, которого «Аэрофлот» не пустил в самолет из-за лишнего веса
06 января 2024, 10:49

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Кот Виктор, которого осенью 2019 года не пустили на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот» из-за лишнего веса, умер. Об этом сообщил владелец животного Михаил Галин в социальных сетях.
Галин написал, что кот Виктор прожил достойную жизнь и «сделал для этого мира больше, чем многие люди». По информации ТАСС, коту было 8 лет.

Ветеринарные врачи не смогли установить точную причину смерти. Отмечается, что также не было предпосылок для гибели животного.

Напомним, в ноябре 2019 года житель Владивостока Михаил Галин, который летел из Риги домой через Москву, рассказал, как его кота по кличке Виктор при пересадке отказались пустить в салон самолета. Кота потребовали сдать в багаж из-за того, что он весил на 500 грамм больше, чем позволяли правила авиакомпании.

Ранее хозяин кота Галин выступил за создание в российских аэропортах пет-служб, которые курировали бы перевозки животных. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Умер один из бывших лидеров ОПГ «Центровые»
Умер один из бывших лидеров ОПГ «Центровые» Сергей Макарихин
06 января 2024, 06:20

Фото: iStock/jorgeantonio

Ушел из жизни один из бывших лидеров екатеринбургской ОПГ «Центровые» Сергей Макарихин, пишет Ura.Ru.
Предположительно, в последние годы он проживал в Канаде. Место его ухода из жизни не было указано.

Считается, что он скончался, возможно, 26 или 27 декабря из-за проблем со здоровьем, связанных с сердечными недугами, на фоне употребления алкоголя.

Вероятно, бывший бизнесмен будет похоронен на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

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#бизнесмен
#кладбище
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Садовник миллиардера-педофила рассказал о массажах для брата короля
Садовник миллиардера-педофила Эпштейна рассказал о массажах для принца Эндрю
06 января 2024, 03:54

Фото: istockphoto/mapo

Брат короля Великобритании Карла III, принц Эндрю, проводил некоторое время у Джеффри Эпштейна, миллиардера, причастного к сексуальной эксплуатации. Эту информацию предоставил садовник финансиста Хуан Алесси, передает РИА Новости.
Служащий утверждает, что член королевской семьи «постоянно получал массажи». По его словам, это подтверждено в ходе допроса, связанного с делом Эпштейна.

Он также добавил, что супруга принца Эндрю, хоть и посетила дом Эпштейна во Флориде, не задерживалась там на ночь.

В начале января федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов, содержащих список из более чем 150 имен, связанных с делом Джеффри Эпштейна. В этом списке значатся такие личности, как экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, основатель Microsoft Билл Гейтс, а также астрофизик Стивен Хокинг.

Эпштейна судили за организацию сети, позволявшей ему злоупотреблять десятками молодых женщин. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми до своего ареста в июле 2019 года в Нью-Йорке, а в августе того же года, по официальной версии, покончил с собой в тюремной камере.

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Избивших девочку в Нижнем Тагиле братьев-азербайджанцев захотели изолировать
Избивших сироту в Нижнем Тагиле братьев-азербайджанцев хотят поместить в ЦВСНП
06 января 2024, 02:44

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Полиция в Нижнем Тагиле планирует направить братьев-пятиклассников, причастных к избиению одноклассницы-сироты, в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Об этом сообщил главный представитель пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Он отметил, что полиция намерена обратиться в судебные органы с таким предложением после завершения разбирательства по уголовным и административным делам. В настоящее время эти дела находятся под контролем руководства главного управления МВД по региону.

Горелых также уточнил, что сотрудники полиции установили, что в инциденте может быть причастно до 12 учащихся пятого класса этой школы, и в настоящее время полицейские выясняют роль каждого из них.

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#мчс
#полицейские
#сотрудники
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Голливудский актер погиб с дочерьми в авиакатастрофе
Голливудский актер Кристиан Оливер погиб с дочерьми в авиакатастрофе
06 января 2024, 00:22

Фото: iStock/SergeyPankratov

Актер Кристиан Оливер скончался в авиакатастрофе на Карибах вместе со своими двумя дочерьми, пишет Daily Mail. Трагедии также унесла жизнь пилота частного самолета.
Дочери 51-летнего Оливера на момент катастрофы были в возрасте 10 и 12 лет.

Оливер был признан своими ролями в таких фильмах, как «Спиди-гонщик», «Хороший немец» и «Валькирия». Он также принял участие в последнем фильме франшизы «Индиана Джонс». Актер родился в Германии и большую часть своей жизни прожил в США.

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#тренер
#актёр
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Глава Лобни Демешко назвал сроки восстановления отопления в домах
05 января 2024, 20:33

Фото: официальный телеграм-канал Игоря Демешко

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко созвал экстренный штаб, куда вошли представители коммунальных служб и УК. Об этом Демешко рассказал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в режиме реального времени происходит не только контроль всех поступающих обращений, но и и проводятся мероприятия по работе с неисправностями. Глава округа рассказал, что отопление восстановлено в доме №2 по улице Жирохова. Также в полном объеме тепло пришло в дом на улице Лермонтова, д. 13.

Сообщается, что на улице Чехова, дом 4 из-за скачка электроэнергии происходят перебои с подачей отопления и горячей воды. На Фестивальной 8 к 2 и Кольцевой 1В местные жители заявляют о низких параметрах центрального отопления. На Чайковского, 25 устранен засор канализации, произошедший из-за загрязнения посторонними предметами.

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#теплоснабжение
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#жители
#лобня
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В первые 20 домов в микрорайоне Климовск, где произошла авария на котельной, пришло тепло
05 января 2024, 20:19

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В первые двадцать домов в микрорайоне Климовск, где произошла авария на котельной, уже пришло тепло. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что в ближайшие часы к блочно-модульной котельной подключат подразделение №5 Подольской областной клинической больницы. Оставшиеся 153 МКД, которые попали под ограничение подачи отопления также будут обеспечены теплом в течение суток.

По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, запущен 1 из 3 котлов в ведомственной котельной Климовского патронного завода, в которой случилась авария в связи с отключением электроснабжения. Он подчеркнул, что на данный момент составляется график, как только наладится подача отопления в половину МКД, будет запущен второй уже отпрессованный котел.

Уточняется, что для поддержания температуры в подразделении №5 Подольской областной клинической больницы, обслуживание которой ведет котельная Климовского патронного завода, работают около 10 тепловых пушек.

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