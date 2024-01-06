Скончался главный редактор журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков

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В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался главный редактор известного журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков. Ему был всего 51 год.
Дмитрий Глумсков родился в 1972 году столице Киргизской ССР городе Фрунзе (ныне Бишкек). В армии служил в Воздушно-десантных войсках, чем, по рассказам друзей и коллег, очень гордился. Светлая память.
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