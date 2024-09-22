Российских социологов удерживают в аэропорту Чада с 19 сентября

Фото: iStock/skyNext
Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан четвёртый день удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. Об этом их коллеги рассказали в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что последний раз Шугалей выходил на связь в четверг, 19 сентября. Он сообщил, что его не пропустили на границе в аэропорту Нджамены, после этого связь с ним прервалась.
Коллеги сообщили, что социологи не в первый раз приезжают в Чад, но ранее таких проблем у низ не возникало.
Напомним, что в 2019 году обоих социологов задержали в Ливии. Их обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны. Спустя некоторое время им всё же удалось вернуться в Россию.
Читайте также:
Посольство РФ выясняет ситуацию с запертыми на пароме в Южной Корее россиянами
Путин рассказал, благодаря чему удалось добиться освобождения россиян из плена в Ливии
Сценарист третьего фильма о социологе Шугалее рассказал о трудностях при работе над проектом
Коллеги сообщили, что социологи не в первый раз приезжают в Чад, но ранее таких проблем у низ не возникало.
Напомним, что в 2019 году обоих социологов задержали в Ливии. Их обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны. Спустя некоторое время им всё же удалось вернуться в Россию.
Читайте также:
Посольство РФ выясняет ситуацию с запертыми на пароме в Южной Корее россиянами
Путин рассказал, благодаря чему удалось добиться освобождения россиян из плена в Ливии
Сценарист третьего фильма о социологе Шугалее рассказал о трудностях при работе над проектом
Анастасия Чинкова