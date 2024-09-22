Посольство РФ выясняет ситуацию с запертыми на пароме в Южной Корее россиянами

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Власти Республики Корея отказали российским туристам во въезде в страну и заперли их в каюте на пароме до обратного рейса. Посольство РФ в Сеуле пытается разобраться в ситуации.
Как сообщили корреспонденту ТАСС в российской дипломатической миссии, посольство сейчас устанавливает контакт с местными властями, у которых намерено немедленно потребовать разъяснения по поводу случившегося, а также узнать причину запрета гражданам России сходить с парома в Тонхэ.
По условиям двустороннего соглашения о безвизовом режиме власти Южной Кореи имеют право отказать гражданину РФ во въезде в страну без объяснения причин. По сообщениям приморских СМИ, они так и поступили и заперли российских туристов в каютах. Сообщается, что южнокорейская сторона обеспечивает россиян питанием.
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Александр Бойцов