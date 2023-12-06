Российский бизнесмен Усс обвинил США в политически мотивированном преследовании

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Бизнесмен Артём Усс, сын бывшего губернатора Красноярского края, обвинил США в политически мотивированном преследовании. Об этом сообщает РБК.
Ранее стало известно, что Госдеп США пообещал семь миллионов долларов тому, кто раскроет данные о местонахождении Усса, объявленного в международный розыск. Отмечается, что такая мера была принята в связи с обвинением об уклонении от санкций и отмывании денег.
В беседе с изданием бизнесмен поспешил разочаровать общественность в том, что никто не получит обещанное американским ведомством вознаграждение. Свою позицию Усс объяснил тем, что факты, подтверждающие его виновность, отсутствуют.
По словам бизнесмена, он проживает на территории России с апреля этого года. За всё это время правоохранительные органы США ни разу не попытались продолжить его преследование, лично от него получить какие-либо объяснения или связаться в рамках двусторонних российско-американских соглашений о правовой помощи.
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В беседе с изданием бизнесмен поспешил разочаровать общественность в том, что никто не получит обещанное американским ведомством вознаграждение. Свою позицию Усс объяснил тем, что факты, подтверждающие его виновность, отсутствуют.
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Анастасия Чинкова